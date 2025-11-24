Gli Usa all' Ue | Sconti sui dazi dell' acciaio se cambiate le norme tech

usa ue sconti daziL’amministrazione USA in pressing sull’UE per le big-tech: “Norme più equilibrate in cambio di accordo sull’acciaio” - Il team negoziale USA per l'accorso sui dazi ha incontrato i ministri per il Commercio dei 27 a Bruxelles. Come scrive eunews.it

usa ue sconti daziDazi, Usa-Ue trattano su pasta e vino: la lista di Bruxelles e l'allarme dumping cinese sull'acciaio - Vertice tra la delegazione americana con Lutnick e Greer e il commissario Ue Šef? Da repubblica.it

usa ue sconti daziLutnick all'Ue, 'meno norme tech per sconti sull'acciaio' - L'Ue "ammorbidisca" le norme sulle Big tech per avere in cambio "dazi più bassi sull'acciaio". Come scrive gazzettadiparma.it

