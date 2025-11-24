Gli Usa all' Ue | Sconti sui dazi dell' acciaio se cambiate le norme tech

Xi Jinping e Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico: "La Cina appoggia tutti gli sforzi per la pace in Ucraina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gli Usa all'Ue: "Sconti sui dazi dell'acciaio se cambiate le norme tech"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Coldiretti Toscana lancia l'allarme sui dazi Usa di Trump: esclusi dagli sconti vino, olio evo, pecorino e pasta. Export agricolo in calo del 31% nel primo semestre 2025. Rischio dazio 107% sulla pasta. #coldiretti #toscana #cibo #food #madeinitaly #usa #dazi - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera a 60 Minuti: ? I grandi del mondo. L’ora dei predatori? Con Giuliano Da Empoli @giulianode ? Dazi: l'America ci fa lo "sconto". Con Nicola Tettamanti, Bruno @Storni, Sergio Rossi, @fregazzi e Alex Farinelli Appuntamento alle 20:45 su LA2. Vai su X

L’amministrazione USA in pressing sull’UE per le big-tech: “Norme più equilibrate in cambio di accordo sull’acciaio” - Il team negoziale USA per l'accorso sui dazi ha incontrato i ministri per il Commercio dei 27 a Bruxelles. Come scrive eunews.it

Dazi, Usa-Ue trattano su pasta e vino: la lista di Bruxelles e l'allarme dumping cinese sull'acciaio - Vertice tra la delegazione americana con Lutnick e Greer e il commissario Ue Šef? Da repubblica.it

Lutnick all'Ue, 'meno norme tech per sconti sull'acciaio' - L'Ue "ammorbidisca" le norme sulle Big tech per avere in cambio "dazi più bassi sull'acciaio". Come scrive gazzettadiparma.it