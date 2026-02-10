La Toscana accoglie 4 bambini palestinesi una neonata intubata è stata trasferita al Meyer

Una neonata palestinese di un mese è arrivata in Toscana in condizioni critiche. Durante il volo, è stata intubata e ora si trova sotto le cure degli specialisti all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La piccola, trasferita dall’aereo, è stata presa in carico dai medici, che tenteranno di stabilizzarla e di curarla.

Una neonata palestinese di un mese è stata intubata in aereo durante il viaggio verso la Toscana. Ora è presa in carico dagli specialisti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Oltre alla piccola sono 26 i giovanissimi pazienti in cerca di cure urgenti che, nella striscia di Gaza, non.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Approfondimenti su Toscana Palestina Al Meyer nasce un Centro musicale per la riabilitazione uditiva dei bambini Al Meyer nasce un nuovo centro dedicato alla riabilitazione uditiva dei bambini. Neonata morta in culla: "E' stata colpita da una persona adulta con un pugno" Una neonata è deceduta in modo tragico, dopo aver subito gravi traumi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Toscana Palestina Argomenti discussi: Firenze accoglie gli studenti americani: il benvenuto a Palazzo Strozzi Sacrati; Firenze accoglie gli studenti americani | il benvenuto a Palazzo Strozzi Sacrati. REGIONE TOSCANA * :«LA CONFERENZA STAMPA SU VOCI A PITIGLIANO SI TERRÀ A ROMA IL 4 FEBBRAIO.»La Regione Toscana con il Comune di Pitigliano presentano il progetto Voci a Pitigliano, laboratorio collettivo di ascolto, confronto e responsabilità. agenziagiornalisticaopinione.it Immerso nella campagna toscana, il nostro agriturismo ti accoglie in un ambiente rilassante e curato, dove ogni dettaglio racconta il nostro legame con il territorio. Offriamo sistemazioni in formula mezza pensione o pernottamento con prima colazione, perfette - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.