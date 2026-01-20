Neonata morta in culla | E' stata colpita da una persona adulta con un pugno

Una neonata è deceduta in modo tragico, dopo aver subito gravi traumi. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina avrebbe ricevuto un colpo da parte di un adulto, causando lesioni multiple, tra cui trauma cranico, fratture e ustioni. Le autorità stanno indagando sulla vicenda per chiarire le responsabilità e accertare le circostanze di questa tragica situazione.

“Aurora presentava un trauma cranio facciale, ecchimosi frontali sinistre, fratture dell’orbita sinistra, vasto ematoma subdurale, ustioni di 1° e 2° grado sull’addome lato sinistro, torace lato sinistro, piedi, perineo, narici, lungo la spina dorsale, un vasto ematoma subdurale oltre che una.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Neonata di 4 mesi trovata morta nella culla Leggi anche: Neonata morta in culla, manca il deposito delle intercettazioni. Perito multato Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Neonata di due giorni muore al Policlinico: indagati otto medici e un'ostetrica; Neonata morta dopo due giorni dal parto, otto medici e un'ostetrica indagati; Lanciano, bambina di due mesi ritrovata dal padre morta in culla; Neonata muore al Policlinico di Bari, indagati 8 medici e una ostetrica: coinvolti anche ginecologi dell’ospedale San Paolo, attesa l’autopsia. Neonata morta, le due ostetriche indagate per omicidio colposo: disposta l'autopsia. Il video del parto in casa in mano ai pm - Inutile l'intervento dei soccorritori, giunti dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il tempestivo intervento del Suem e il trasporto in elicottero non sono serviti a salvare la neonata Le due ... leggo.it Neonata morta. In Campania non va meglio - le scrivo in merito all'episodio della neonata morta su di un’ambulanza in viaggio tra Catania e Ragusa. Senza entrare nel merito del perché, esistono probabilmente sfumature che neanche conosciamo e ... quotidianosanita.it Una neonata di 27 giorni a Gaza è morta sabato a causa del freddo intenso, ha confermato il Ministero della Salute palestinese, portando a otto il numero di bambini morti per ipotermia quest'inverno. La neonata, Aisha Ayesh al-Agha, è stata trasportata all'osp facebook Gaza, un’altra neonata morta a causa del freddo: è l’ottavo caso dall’inizio dell’inverno. Save the children: “Le tende non bastano” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.