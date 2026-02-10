La Televisione italiana conferma la sua forza collettiva nell’era dello streamcasting

La televisione italiana dimostra di essere ancora forte, con circa dieci milioni di spettatori ogni sera. Nonostante la crescita dello streaming e dei dispositivi digitali, milioni di italiani si sintonizzano quotidianamente sui programmi tradizionali, creando un momento di confronto collettivo. La tv si sta adattando, unendo la trasmissione lineare alle piattaforme digitali, senza perdere il suo ruolo di punto di riferimento. In un mondo sempre più frammentato, questa abitudine rimane una costante condivisa da molti.

La televisione italiana mantiene dieci milioni di spettatori ogni sera e si trasforma con lo streamcasting, unendo TV lineare, streaming e Smart TV in un ecosistema unico Ogni sera, in un'Italia frammentata da mille stimoli digitali, si compie un rito collettivo che sfida le leggi della fisica e del mercato: circa dieci milioni di persone si ritrovano contemporaneamente davanti allo stesso contenuto, una platea equivalente a cento stadi di San.

Martedì 10 febbraio, alle 11, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si presenta ufficialmente l’Annuario 2025 della televisione italiana.

Annuario 2025 della televisione italiana: la tv resta centrale. Dallo streaming all’IA: è iniziata una nuova eraPresentato alla Camera dei deputati lo studio ‘Le sfide dello streamcasting’. Con 19,6 milioni di spettatori nel prime time e oltre 8,7 nel giorno medio, lo scenario è in evoluzione. Cresce il consumo ... msn.com

