Televisione Annuario 2025 Le sfide dello streamcasting presentazione alla Camera il 10 febbraio
Martedì 10 febbraio, alle 11, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si presenta ufficialmente l’Annuario 2025 della televisione italiana. L’evento, organizzato dal Ce, mette in luce le principali sfide dello streamcasting e il futuro del settore. La presentazione coinvolgerà rappresentanti del mondo televisivo e politico, pronti a discutere i cambiamenti di un mercato in rapido mutamento.
Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 11.00, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto presso la Camera dei deputati, si terrà la presentazione dell’Annuario 2025 della Televisione italiana “Le sfide dello streamcasting”, realizzato dal Ce.R.T.A., Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in collaborazione con Auditel, Adjinn, APA (Associazione Produttori Audiovisivi), Confindustria Radio Televisioni, Comscore, eMedia, Ipsos, Nielsen, Sensemakers, UPA (Utenti Pubblicità Associati), e con il patrocinio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
