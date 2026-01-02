La ChiaraStella 2026 Ambrogio Sparagna all' Auditorium Parco della Musica

Il 5 e 6 gennaio 2026, all’Auditorium Parco della Musica, si terrà “La ChiaraStella 2026”, un evento con Ambrogio Sparagna. L’Orchestra e il Coro Popolare Italiana proporranno un progetto dedicato ai canti natalizi tradizionali, ispirati alla nobile origine francescana del Presepe. Un’occasione per riscoprire le radici della tradizione natalizia attraverso musica autentica e ricca di storia.

Il 5 e il 6 gennaio 2026, in esclusiva per Natale all’Auditorium, l’Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare propongono la ChiaraStella, un progetto originale di Ambrogio Sparagna dedicato ai canti popolari natalizi che traggono la loro origine nell’antica tradizione francescana del Presepe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Torna La Chiara Stella; Time Out: festival e concerti dal 30 dicembre al 6 gennaio.

Ambrogio Sparagna e la «ChiaraStella», dedicata alla pace. «Con la mia musica creo emozioni e apro i cassetti dei ricordi» - «I canti sacri di Natale sono un inno alla vita, alla luce, all’amore e al sole. roma.corriere.it

Ambrogio Sparagna e «La Chiarastella»: grande successo dei canti sacri della tradizione popolare - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. video.corriere.it

Ambrogio Sparagna e i canti popolari del Natale - Alla Cittadella della Carità per il Festival "Come in cielo, così in strada". rainews.it

