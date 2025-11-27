Trump annuncia una stretta sull’immigrazione dopo l’attacco a Washington

Il presidente statunitense Donald Trump ha denunciato un “atto di terrorismo” e annunciato una stretta sullimmigrazione dopo che un afgano ha ferito gravemente due soldati della guardia nazionale a Washington. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

