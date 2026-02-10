La giovane americana Isabeau Levito, classe 2007, sta facendo parlare di sé per la sua passione per Sophia Loren. Mentre l’attrice italiana raggiungeva il successo, Levito era ancora una bambina. Ora, a 18 anni, si avvicina al mondo dello spettacolo, attirando l’attenzione di chi ricorda gli anni d’oro della diva italiana.

Quando Sophia Loren conquistava la fama e si affermava come attrice, Isabeau Levito non era nemmeno nata, visto che è classe 2007 e ha 18 anni. L’americana, però, ha nel sangue non solo la passione per il pattinaggio di figura, sport che pratica da quando ha tre anni, ma anche origini italiane. Gran parte della sua famiglia parla la nostra lingua e vive ancora in Lombardia, a Meda. La mamma, Chiara Garberi, colei che l’ha indirizzata verso il pattinaggio su ghiaccio, è milanese ed è una clinico-embriologa, emigrata negli Stati Uniti, nel 1997 e che oggi lavora a Philadelphia. Negli USA ha conosciuto il padre della stellina americana, Joseph Timothy Levito, purtroppo venuto a mancare nel 2019. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La storia. Levito, la “lombarda“ degli Usa che ama la Loren

