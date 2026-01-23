La Brianza accende i falò per bruciare la Giubiana | significato e storia della tradizione lombarda

A Giussano, in Brianza, si celebra la tradizione della Giubiana, una figura simbolica rappresentata da un fantoccio vestito di stracci e abiti vecchi, che viene bruciato durante i falò. Questa tradizione lombarda, radicata nel tempo, segna il passaggio dalle festività invernali all’arrivo della primavera, con un rituale che unisce storia, cultura e valori popolari della regione.

Giussano (Monza e Brianza) – Il rogo su cui viene messo a bruciare un fantoccio vestito di stracci e abiti vecchi, con l’aspetto di una strega. Un falò con cui viene simbolicamente celebrata la fine dell’inverno, scacciando la malasorte, in un augurio di prosperità per la nuova stagione. Una tradizione in cui si intrecciano riti propiziatori pagani, abitudini contadine e leggende: è il rogo della Giubiana, che in questi giorni tornerà a divampare nelle piazze di diversi paesi e città brianzole, accompagnato dall’immancabile risotto con la luganega. Dove si celebra la tradizione . Il primo centro ad accendere il fuoco, già questo weekend, sarà Giussano, che domenica incendierà il Rogo della Giubiana nel Parco Nicholas Green, dopo aver fatto sfilare in corteo tutte le giubiane cittadine, con partenza alle 18 da via De Gasperi per toccare poi via Alberto da Giussano, piazza Roma e via Carroccio: alla sfilata parteciperanno le giubiane della Pro Loco, del Comitato Laghetto, delle frazioni di Paina e Robbiano, accompagnate dalle note dei corpi musicali Dac Giussano Musica e Santa Margherita di Paina-Brugazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

