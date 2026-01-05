Critics Choice Awards 2026 | le tendenze trucco e capelli dal red carpet

I Critics Choice Awards 2026 hanno svelato le tendenze trucco e capelli che caratterizzeranno il prossimo anno. Tra pelle luminosa, acconciature eleganti e tonalità di capelli di tendenza, l’evento offre spunti sulle principali novità del settore beauty. Questi look, semplici ma di grande impatto, riflettono le preferenze di stile più attuali e previste per il 2026.

Pelle luminosa, acconciature scenografiche e colori di capelli che vedremo ovunque che spopoleranno nel 2026. Ecco un recap delle tendenze più hot dal primo evento glamour dell'anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Critics Choice Awards 2026: le tendenze trucco e capelli dal red carpet Leggi anche: Critics Choice Awards 2026: i look più belli del red carpet Leggi anche: Il primo red carpet dell'anno è servito: Critics' Choice Awards 2026, tutti i look delle star Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Chi ha vinto i Critics Choice Awards 2026? Tutti i vincitori: Timothée Chalamet, Jessie Buckleye e molti altri; Tutti i vincitori dei Critics Choice Awards 2026; Critics Choice Awards 2026: tutti i look, da Ariana Grande a Elle fanning e Jacob Elordi; Critics Choice Awards, trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’ di Paul Thomas Anderson. Critics Choice Awards 2026: i look più belli del red carpet - I look più belli del red carpet dei Critics’ Choice Awards 2026: Timothée Chalamet, Amanda Seyfried, Odessa A'zion e le star più glamour della serata in passerella. panorama.it

Mia Goth ai Critics Choice Awards 2026 ha sfoggiato un abito dall'eleganza sussurrata firmato Dior by Jonathan Anderson - Sul red carpet della premiazione, Mia Goth ha indossato un lungo abito drappeggiato e senza spalline, realizzato in raso in due tonalità: crema e grigio. vogue.it

Critics Choice Awards 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra” - È partita ufficialmente la stagione dei premi hollywoodiani con l'assegnazione dei Critics Choice Awards 2026, che hanno visto trionfare “ Una battaglia dopo l'altra” come miglior film dell'anno. sorrisi.com

Ariana Grande ha sfilato sul red carpet dei Critics Choice Awards Per l'occasione ha scelto un look degno del Regno di Oz, da vera Strega buona: era più Glinda che mai! Nell'abito un omaggio nascosto: https://fanpa.ge/jGLte - facebook.com facebook

Selfie di famiglia per il cast di Sentimental Value ai Critics Choice Awards. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.