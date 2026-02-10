la stagione 2 di one piece il nuovo trailer in italiano mostra la ciurma di ruffy e la rotta maggiore

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer in italiano della seconda stagione di One Piece. La ciurma di Ruffy si prepara a navigare di nuovo nella Rotta Maggiore, con tutte le avventure che aspettano i fan. La stagione è ormai alle porte, e il trailer mostra alcune delle scene più attese. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa succederà ai personaggi che seguono da anni.

La seconda stagione di One Piece è ormai alle porte e Netflix ha pubblicato un nuovo trailer in italiano che anticipa l'inizio della grande avventura nella Rotta Maggiore. I nuovi episodi saranno disponibili dal 10 marzo ed il video appena pubblicato segna un chiaro cambio di scala rispetto alla prima stagione, con atmosfere più pericolose, scenari più ambiziosi e nemici più organizzati che delineano l'evoluzione del racconto. Il trailer punta tutto sul senso di scoperta e sul viaggio, ponendosi come il primo vero assaggio della fase centrale del mondo di One Piece. Il filmato mostra la ciurma di Cappello di Paglia affrontare la Reverse Mountain, il passaggio obbligato che conduce alla Rotta Maggiore.

Netflix ha pubblicato il nuovo trailer di One Piece 2, la seconda stagione del live-action ispirato al famoso manga.

Netflix conferma il ritorno di ONE PIEPECE: La Rotta Maggiore, il nuovo capitolo della serie.

