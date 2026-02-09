È morto il fisico Antonino Zichichi simbolo della scienza italiana

È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. Aveva 91 anni. Nel corso della sua vita ha rivoluzionato la fisica delle particelle e si è sempre battuto contro superstizioni e pseudoscienza. La notizia ha fatto il giro del mondo scientifico e tra i suoi tanti fan. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama della divulgazione scientifica italiana.

Roma, 9 febbraio 2026 – Si è spento all'età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico tra i più noti del panorama internazionale. Specializzato in fisica delle particelle, Zichichi ha contribuito in maniera significativa allo studio dell'antimateria e alla promozione della scienza come patrimonio universale. Conosciuto anche per la sua battaglia contro astrologia e superstizioni, definite dallo scienziato una vera e propria " Hiroshima culturale ", Zichichi è stato una figura controversa per il suo credo cattolico, le critiche alla teoria dell'evoluzione di Darwin e le posizioni scettiche sui modelli matematici riguardanti il cambiamento climatico.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici italiani più noti.

È morto Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

