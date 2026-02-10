La socia di Epstein, Ghislaine Maxwell, si rifiuta di rispondere alle domande dei parlamentari britannici, dicendo solo: «Grazia o non parlo». Intanto, intorno al leader laburista Starmer si susseguono le dimissioni di alcuni membri del suo team. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Audita al Congresso, Maxwell si rifiuta di rispondere ai deputati Reali britannici «molto preoccupati»: collaboriamo con la polizia. La desecretazione degli Epstein files ha innescato un effetto domino dentro il partito di Keir Starmer. Dopo quella di Peter Mandelson, eminente figura del New Labour britannico, nuove teste continuano a cadere una dopo l’altra. Tranne (per ora) quella del primo ministro, che secondo il suo portavoce sarebbe «concentrato sul lavoro» e non intenderebbe dimettersi, benché siano sempre più insistenti le voci che lo danno per spacciato. Tutto intorno è un cimitero politico: prima le dimissioni del capo dello staff Morgan McSweeney, poi, ieri, quelle di Tim Allan, direttore della comunicazione in carica da settembre (è il quarto a mollare quel ruolo da quando Starmer è premier), al servizio di Tony Blair tra il 1992 e il 1998. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La socia di Epstein: «Grazia o non parlo». Intorno a Starmer dimissioni a catena

Approfondimenti su Epstein Maxwell

Il governo britannico ha ufficialmente respinto la richiesta di dimissioni di Keir Starmer, avanzata dal leader del Labour scozzese Anas Sarwar.

Keir Starmer si trova sempre più isolato nel Regno Unito.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Epstein Maxwell

Argomenti discussi: Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Da Gates alle accuse (non verificate) a Trump, ecco che cosa c'è negli ultimi Epstein Files; Queste foto di Zohran Mamdani da piccolo con sua madre Mira Nair e Jeffrey Epstein sono false; Altri 3 milioni di Epstein files. Le 3.200 citazioni e le presunte molestie di Trump, la malattia venerea di Bill Gates, lo stallone Bill Clinton.

