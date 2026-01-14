Carnevale 2026 la sfilata dei carri allegorici per le strade di Pellestrina

Il Carnevale 2026 a Pellestrina torna con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Dopo l’esordio del 2020, l’evento si svolge sull’isola dell’estuario, coinvolgendo tutta la comunità e i visitatori. Un’occasione per vivere un momento di festa e intrattenimento, pensato per grandi e piccoli, che conclude con una suggestiva parata lungo le vie di Pellestrina.

I carri allegorici tornano a Pellestrina dopo il grande esordio del Carnevale 2020: gli eventi diffusi su tutto il territorio arrivano anche sull'isola dell'estuario che avrà il suo evento dedicato, un appuntamento di divertimento e intrattenimento per grandi e piccini che si concluderà con.

