Carnevale ad Ancona per la prima volta arriva la sfilata dei carri in città

Per la prima volta, Ancona vede sfilare i carri allegorici nel centro. Domenica 15 febbraio, la città si anima con questa novità nel suo Carnevale, che fino a oggi si era limitato ad altre iniziative. I carri sono pronti, e cittadini e visitatori si preparano a godersi uno spettacolo che mancava da sempre.

Per la prima volta nella storia del Carnevale di Ancona, domenica 15 febbraio la città ospiterà una sfilata di carri allegorici, arricchendo il programma delle iniziative in calendario. "Un nostro obiettivo da sempre - afferma l'assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio - reso possibile grazie.

