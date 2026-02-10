La sfida della mobilità sostenibile | A Pisa serve un progetto organico Controproducenti interventi spot

La Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Università di Pisa apre il dibattito sulla mobilità nel capoluogo toscano. Secondo i loro esperti, servono progetti chiari e coordinati, non interventi isolati che spesso finiscono per essere controproducenti. La città ha bisogno di un piano organico che migliori davvero gli spostamenti, evitando soluzioni temporanee che non risolvono i problemi di traffico e inquinamento. La proposta è di rivedere le strategie e puntare su un progetto a lungo termine.

Per la Commissione per lo Sviluppo Sostenibile dell’ Università di Pisa la mobilità sostenibile rappresenta un asse strategico di policy. L’Ateneo è una comunità di circa 50mila persone tra studenti e personale che si spostano quotidianamente all’interno della città e tra Pisa e numerosi centri limitrofi. Promuovere spostamenti sicuri in un ambiente urbano sano non è soltanto una questione organizzativa, ma un gesto di responsabilità che incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita. è la posizione dell’Università di Pisa, espressa dalla prorettrice alla sostenibilità e Agenda 2030 Elisa Giuliani e Marco Avvenuti, referente mobilità commissione per lo sviluppo sostenibile di Ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

