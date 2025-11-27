Mobilità sostenibile per tutti Ferrara protagonista in Romania del progetto ' Small'
E' stato firmato il protocollo d'intesa tra le città partner del progetto ‘Small’ (acronimo inglese che significa 'mobilità sostenibile per tutti') a Bucarest in Romania. A rappresentare l'amministrazione comunale di Ferrara, che è il partner capofila del progetto, era presente il vicesindaco con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
