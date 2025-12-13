Bergamo nuovi interventi su segnaletica e Ztl | 700mila euro per una mobilità più sicura e sostenibile

Bergamo investe 700mila euro in interventi sulla segnaletica e sulla Ztl, puntando a migliorare sicurezza e sostenibilità della mobilità urbana. È stata inoltre inviata al Mit la richiesta di autorizzazione per sperimentare i «cuscini berlinesi», soluzioni innovative per il traffico cittadino.

VIABILITA’. Inviata al Mit la richiesta di autorizzazione per la sperimentazione di «cuscini berlinesi». Approvato il piano di fattibilità tecnico-economica per interventi di messa in sicurezza di 66 attraversamenti pedonali. Ecodibergamo.it Bergamo, nuovi interventi su segnaletica e Ztl: 700mila euro per una mobilità più sicura e sostenibile - La Giunta comunale ha approvato la proposta progettuale presentata da Atb Mobilità SpA per una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la regolamentazione del traffico sul ... ecodibergamo.it

Bergamo punta sulla sicurezza urbana: 700mila euro per ztl, pannelli e attraversamenti pedonali - In città interventi su 66 attraversamenti pedonali, nuovi pannelli di controllo velocità, ztl scolastiche e sperimentazione dei cuscini berlinesi per rendere le strade più sicure e favorire una mobili ... bergamonews.it

