La serata di J.D. Vance a Buccinasco ha scatenato polemiche. Dopo aver seguito con la famiglia alcune gare di pattinaggio al Forum di Assago, il vicepresidente Usa ha scelto di cenare in una griglieria del comune vicino. La decisione ha diviso i due paesi: a Buccinasco sono arrivate proteste, mentre ad Assago la scelta di Vance è stata vista come un gesto normale. La vicenda ha acceso i riflettori sulla presenza del politico americano e sulle reazioni delle comunità locali.

E la cena del vicepresidentee Usa J.D Vance che la sera scorsa, dopo aver seguito con la famiglia alcune gare di pattinaggio olimpico al Forum di Assago, ha deciso di andare a cena in una griglieria di Buccinasco, diventa un caso politico. A scrivere al prefetto è infatti il sindaco Rino Pruiti (nella foto): «È stato un evento che ha comportato la presenza di forze dell’ordine, strade chiuse, una città bloccata e io in qualità di sindaco non sono stato informato da nessuno- scrive- Chiedo pubblicamente: è questo il rispetto istituzionale tra Stato e autonomie locali? Non si invochi la segretezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La serata di Vance divide due Comuni. Rabbia a Buccinasco, Assago lo premia

Approfondimenti su Vance Assago

La famiglia Vance ha scelto Buccinasco per una cena tra amici e parenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vance Assago

Argomenti discussi: Meloni ricuce la tela con Vance: Valori comuni tra Ue e Usa; Giochi invernali, Meloni a Vance: L'Occidente alla base del futuro da costruire insieme; J. D. Vance a Milano, la giornata del vicepresidente Usa tra lusso e diplomazia: corteo da 45 auto, quattro piani bloccati in hotel e il tifo per l'hockey; Un successo, qualche fischio e polemiche. La cerimonia di Milano-Cortina piace al mondo.

J.D. Vance a Buccinasco: cena in famiglia alla steak house La Griglia sul FuocoLa cittadina dell’hinterland blindata per l’arrivo del vicepresidente Usa: strade chiuse e accesso consentito solo ai residenti. Modificati anche i percorsi degli autobus ... msn.com

La Milano di Giorgia. Gli agenti in strada, i reali e Vance: Europa-Usa amiciIncontri con Mattarella e i capi di Stato. Strette di mano nella difficile Rogoredo ... msn.com

Questo è stato uno dei momenti più alti - a dire il vero pochini - della serata inaugurale delle Olimpiadi. Al momento dell’ingresso della delegazione americana, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è stato letteralmente sommerso da una bordata di fisch facebook