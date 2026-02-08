La famiglia Vance cena a Buccinasco | Tagliere d' antipasti Fiorentina e tagliatelle al ragù per i bambini

La famiglia Vance ha scelto Buccinasco per una cena tra amici e parenti. Al ristorante La Griglia sul Fuoco, hanno ordinato un tagliere di antipasti, una Fiorentina e delle tagliatelle al ragù per i più piccoli. I proprietari del locale raccontano che il menu è stato apprezzato e che la serata si è svolta senza intoppi, con un’atmosfera tranquilla e rilassata. È stata una serata normale, senza grandi clamori, ma con un’attenzione particolare ai dettagli e alla qualità del cibo.

I proprietari del ristorante la Griglia sul Fuoco raccontano il menu servito al tavolo del vicepresidente degli Stati Uniti.

