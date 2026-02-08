JD Vance a Buccinasco | cena in famiglia alla steak house La Griglia sul Fuoco

Questa sera a Buccinasco, J.D. Vance si è riunito con la famiglia alla steak house La Griglia sul Fuoco. Già nel primo pomeriggio, le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico la strada che porta verso Assago, creando un po’ di confusione tra i residenti. La cena si è svolta in modo riservato, lontano dai riflettori, in un locale molto frequentato dagli appassionati di carne. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’arrivo di Vance ha attirato qualche curiosità tra gli abitanti del quartiere.

Buccinasco, 8 febbraio 2026 - Già a partire dalle 17.00, la strada che da Buccinasco conduce verso Assago è stata blindata dalle forze dell’ordine. “Motivi di sicurezza”, hanno risposto i militari agli automobilisti bloccati su via Lomellina, mantenendo massimo riserbo sulle motivazioni di quel dispiegamento. Buccinasco blindata per l'arrivo di J. D. Vance Cena in famiglia alla steak house. Ma la notizia è circolata ugualmente, con decine di commenti sui social: al ristorante La Griglia sul Fuoco era atteso il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. I carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale di Buccinasco hanno sbarrato la strada di fronte al ristorante, una storica steak house dove il vicepresidente ha scelto di cenare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

