La Recanatese perde il derby contro l’Ancona, senza riuscire a evitare le solite amnesie in difesa. La squadra fa fatica a tenere il ritmo e commette errori che pesano sul risultato finale. La delusione è palpabile tra i tifosi, che speravano in una prova diversa. La squadra si trova ora a dover affrontare le prossime partite con più attenzione e concentrazione.

Riflessioni, piuttosto amare per la verità, del dopo derby terminato come si poteva prevedere alla vigilia, vista la caratura e lo stato di "grazia" dell’avversario ma che, alla resa dei conti, poteva avere un esito diverso se. Il discorso ormai sta diventando una pericolosa costante e non può che iniziare dalle amnesie difensive che stanno condizionando il cammino. Il primo gol, dopo 2’, è nato da un rinvio del portiere con Vecchio che svirgola il pallone, lasciando campo libero a Pecci. Tralasciamo la seconda rete, frutto di una manovra spettacolare dei dorici (seppur anche in questa circostanza ci sarebbe da fare qualche osservazione) mentre sulla terza marcatura, al di là del bel colpo di tacco smarcante di Kouko, di nuovo Pecci ha bruciato sul tempo Mordini indovinando poi un tracciante che si è insaccato nel sette. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La sconfitta nel derby con l’Ancona. Le amnesie difensive frenano la Recanatese

L'Ancona affronta oggi il derby di Recanati al Tubaldi con un obiettivo chiaro: vincere e mantenere il primo posto in classifica, insieme al Teramo.

Questa sera l'Ancona scende in campo contro la Recanatese al Tubaldi, in un match che può decidere molto in chiave classifica.

