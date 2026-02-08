Ancona un altro derby da vincere Con la Recanatese per restare prima

L’Ancona affronta oggi il derby di Recanati al Tubaldi con un obiettivo chiaro: vincere e mantenere il primo posto in classifica, insieme al Teramo. La squadra di casa arriva con l’intento di invertire il trend negativo degli ultimi anni, quando è sempre uscita sconfitta dal campo dei rivali. È una partita fondamentale per i biancorossi, che vogliono continuare la corsa verso la conquista del campionato e mettere distanza dalle inseguitrici come Ostiamare e Teramo.

Per l' Ancona c'è un altro derby da vincere ed è quello di oggi al Tubaldi di Recanati. Stavolta da capolista, insieme al Teramo, per proseguire la corsa verso l'obiettivo stagionale che è la vittoria del campionato, per provare a staccare teramani e Ostiamare, per invertire il trend che vede l'Ancona sempre ko a Recanati negli ultimi anni. Ma soprattutto per proseguire la striscia vincente, dopo cinque vittorie consecutive con cui i dorici hanno cominciato alla grande il 2026. Anche senza Rovinelli, out per un risentimento al ginocchio, l'Ancona deve continuare a dimostrare, davanti alla Recanatese, di essere più forte delle assenze, degli episodi, degli eventuali errori arbitrali.

