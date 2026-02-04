La Schedina | Coppe Nazionali | notte decisiva tra Atalanta-Juve e Betis-Atlético

Una notte intensa quella di giovedì 5 febbraio, con due grandi sfide che decidono il destino delle squadre coinvolte. All’Atalanta, la Juventus cerca di passare il turno in una sfida che si preannuncia aperta, mentre in Spagna il Betis si prepara ad affrontare l’Atlético Madrid in un match che può cambiare le sorti della competizione. Le partite si giocano in notturna, e il risultato potrebbe già dare una prima idea di come si svilupperà il resto della stagione.

Il calcio europeo entra nel vivo della fase a eliminazione diretta con una serie di incroci che, nella serata di giovedì 5 febbraio, promettono di ridisegnare le gerarchie stagionali tra coppe nazionali e campionati. Da Bergamo a Madrid, passando per le piazze calde di Francia e Belgio, l'attenzione degli osservatori è rivolta a una serie di sfide dove l'equilibrio tattico e l'urgenza del risultato obbligano i club a una gestione senza margini d'errore. La posta in gioco è altissima, con l'accesso alle fasi finali dei trofei nazionali che funge da spartiacque definitivo per le ambizioni dei principali tecnici del continente.

