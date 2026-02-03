Alaves-Real Sociedad mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Derby basco per decidere una semifinalista

Questa sera alle 21:00 si gioca il derby basco tra Alaves e Real Sociedad, una sfida decisiva per la semifinale della Copa del Rey. La partita si disputa a Mendizorrotza in gara secca, dando un vantaggio ai padroni di casa del Chacho Coudet. I giocatori sono pronti, e i tifosi aspettano con trepidazione questa notte che potrebbe portare una delle quattro finaliste dell’edizione.

Una delle quattro semifinaliste dell’edizione di Copa del Rey di quest’anno sarà decisa dal derby basco tra Alaves e Real Sociedad: si gioca in gara secca a Mendizorrotza, cosa che da sicuramente qualche possibilità in più ai ragazzi del Chacho Coudet. Entrambe le squadre godono di ottima salute: El Glorioso è reduce da due vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Real Sociedad (mercoledì 04 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Derby basco per decidere una semifinalista Approfondimenti su Alaves RealSociedad Athletic Bilbao-Real Sociedad (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Doppia chance esterna nel derby basco? La domenica sera in Liga si anima con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Athletic Bilbao-Real Sociedad (domenica 01 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Doppia chance esterna nel derby basco? La domenica sera si anima con il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alaves RealSociedad Argomenti discussi: Athletic Bilbao - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Liga, nei posticipi vincono Real Sociedad e Alaves; ESP - ALA | Espanyol v Alaves LIVE 30/01/2026 | Calcio; La tripletta di Muriqi, Guedes stende il Barcellona e gli altri gol Streaming | DAZN IT. Real Sociedad sconfitta dall'Alaves: i tifosi contestano, Oyarzabal a muso duro rispondeSconfitta di misura ieri per la Real Sociedad. La formazione di San Sebastian ha perso 1-0 la sfida contro l'Alaves scivolando così al nono posto in graduatoria. Una partita importante quella in scena ... tuttomercatoweb.com L'Alaves vince di rigore: Boye regala i 3 punti ai biancoblu contro la Real SociedadDopo il 2-0 del Villarreal sul Getafe, arriva un'altra vittoria casalinga: a conquistare i 3 punti è l'Alaves, superando la Real Sociedad con il punteggio di 1-0. Decisivo il rigore di Boye, ... tuttomercatoweb.com Risultati ottavi di finale della Coppa del Re: 1) Real Sociedad-Osasuna 2-2 (4-3 dcr) 2) Cultural Leonesa-Athletic Bilbao 3-4 3) Deportivo La Curuna-Atletico Madrid 0-1 4) Betis-Elche 2-1 5) Alaves-Rayo Vallecano 2-0 6) Albacete-Real Madrid 3-2 7) Burgos-V - facebook.com facebook Il #Benfica di José #Mourinho ha fatto il gol del 4-2 contro il Real Madrid mentre in una tv portoghese il vescovo di #Setúbal (città natale di Mou), Américo Manuel Alves Aguiar, stava parlando di Dio e delle tempeste. #Champions x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.