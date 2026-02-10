La Russa | istituzione Giorno Ricordo spartiacque coraggio partiti vicini comunismo

La Russa ricorda il 30 marzo 2004, giorno in cui il Parlamento approvò quasi all’unanimità la legge sul Giorno del Ricordo. Per lui, quella data segnò un punto di svolta, un vero spartiacque. “Solo 12 voti contrari”, sottolinea, e aggiunge che il percorso ha richiesto coraggio ai partiti che fino a poco tempo prima avevicino al comunismo. La legge, dice, ha cambiato il modo di ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo istriano, e rappresenta ancora oggi un momento di confronto e di memoria

Roma, 10 feb. (askanews) – “Poco più di 20 anni fa, il 30 marzo 2004, il Parlamento italiano approvava, quasi all’unanimità,solo 12 i voti contrari la legge (922004) che istituiva il Giorno del Ricordo”, “quel 30 marzo 2004 è divenuta una data spartiacque. C’è stato un prima e c’è un dopo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della celebrazione alla Camera. “C’è stato un prima, durato molti, troppi decenni, durante il quale – ha sottolineato – la sofferenza di migliaia di nostri connazionali è stata volutamente e sistematicamente occultata. Negata da una parte politica e dalle istituzioni che da quella parte politica erano rappresentate”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Giorno Ricordo Giorno del ricordo, Abodi: "Occasione per rilanciare ricordo dell'esodo istriano e giuliano dalmata" – Il video Il ministro Abodi ricorda che il giorno del ricordo serve anche a mantenere vivo il ricordo dell’esodo istriano e giuliano dalmata. Il coraggio dei vicini salva l'appartamento: ladri messi in fuga e arrestati In un episodio recente nella zona di piazzale delle Provincie, due ladri sono stati intercettati dai condomini mentre tentavano di svaligiare un appartamento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giorno Ricordo Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, cerimonia in Aula a Montecitorio, alla presenza di Mattarella. Apre Fontana con La Russa. Tajani in chiusura. Diretta Rai 1 e canali Camera; Catania in festa per Sant’Agata, La Russa: Semu’ tutti devoti, tutti. La Russa: istituzione Giorno Ricordo spartiacque, coraggio partiti vicini comunismoRoma, 10 feb. (askanews) – Poco più di 20 anni fa, il 30 marzo 2004, il Parlamento italiano approvava, quasi all’unanimità,solo 12 i voti contrari la legge (92/2004) che istituiva il Giorno del Ricor ... askanews.it GIORNO RICORDO, LA RUSSA: C’E’ UN PRIMA E UN DOPO LEGGE 2004Roma, 10 feb . Poco più di 20 anni fa, esattamente il 30 marzo del 2004, il Parlamento italiano approvava quasi all'unanimità, solo 12 furono i voti contrari, la legge che istituiva il Giorno del Ric ... 9colonne.it Cesenatico, Giorno del Ricordo: omaggio solenne al parco dedicato alle vittime delle foibe - facebook.com facebook Ciampino celebra il Giorno del Ricordo Martedì in sala consiliare un reading teatrale La nota stampa: comune.ciampino.roma.it/it/news/ciampi… #Ciampino #Eventi #Pernondimenticare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.