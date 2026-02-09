Giorno del ricordo Abodi | Occasione per rilanciare ricordo dell' esodo istriano e giuliano dalmata – Il video

Il ministro Abodi ricorda che il giorno del ricordo serve anche a mantenere vivo il ricordo dell’esodo istriano e giuliano dalmata. In una dichiarazione, ha detto che l’obiettivo della Presidenza del Consiglio è di non limitare questa memoria al solo 10 febbraio, ma di continuare a parlarne tutto l’anno. La volontà è di far sì che le storie di quelle popolazioni non vengano dimenticate.

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2026 "Come Presidenza del Consiglio, abbiamo cercato di rendere costante nel tempo il ricordo dell'esodo giuliano dalmata, non è soltanto nel giorno del ricordo. Queste giornate devono essere soltanto un modo per rilanciare, un impegno che ci vede debitori nei confronti delle comunità istriane e giuliano dalmate per quello che hanno subito e soprattutto per l'oblio nel quale hanno vissuto per troppi anni. Lo abbiamo fatto in collaborazione appunto con il gruppo Ferrovie dello Stato, che ci ha messo a disposizione un treno, ma con tante altre iniziative che vedono coinvolte, oltre la Presidenza del Consiglio, anche il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Istruzione del Merito, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Cultura, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, Rai in alcune delle sue principali articolazioni, l'Istituto Luce, e poi tutto quel patrimonio di associazionismo che ha coltivato nel tempo il ricordo" così il Ministro Abodi, presentando l'iniziativa del 'Treno del Ricordo' per il Giorno del Ricordo.🔗 Leggi su Open.online

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, dedicato alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata.

Imperia si appresta a ricordare le vittime delle foibe e l’esodo dalmata.

