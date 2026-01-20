Il coraggio dei vicini salva l' appartamento | ladri messi in fuga e arrestati

In un episodio recente nella zona di piazzale delle Provincie, due ladri sono stati intercettati dai condomini mentre tentavano di svaligiare un appartamento. La pronta reazione dei vicini ha permesso di mettere in fuga i malintenzionati, che sono stati successivamente arrestati dalle forze dell'ordine. Questo episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e autorità per la sicurezza del quartiere.

Due ladri d'appartamento all'opera nella zona di piazzale delle Provincie. I banditi hanno puntato un appartamento da ripulire ma sono stati sorpresi dai condomini che li hanno messi in fuga. I malviventi, successivamente, sono stati arrestati dai carabinieri.Ecco come fanno i ladri a sapere che.🔗 Leggi su Romatoday.it

Ladri messi in fuga dai proprietari, tornano e svaligiano la casa dei viciniUna serie di furti ripetuti ha colpito un quartiere, dove i ladri sono stati inizialmente messi in fuga dai proprietari di una villa.

Leggi anche: Martina Franca: tentativo di rubare in appartamento, ladri messi in fuga dagli inquilini del palazzo Indagine dei carabinieri

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Paga o la mafia ucciderà tuo figlio: cede alle minacce dei vicini di casa e consegna 75mila; Schlein, al fianco dei movimenti democratici in Iran, tagliare sostegni al regime; Crescono gli iscritti Cisl, + 650 nel 2025. Vaghini Noi vicini alle esigenze dei lavoratori; I fascisti sono vicini a noi. Oggi non hanno più pudore.

A volte, l’unica cosa che si può fare, è stare vicini. Stretti stretti. E starci vicini e vicine, so-stare nei pressi di noi. Quando non si riesce a intuire la strada o si è rivelata un vicolo cieco, serve il coraggio di fermarsi nell’incertezza. Per osservare. Per costruire nuov - facebook.com facebook