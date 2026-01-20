Il coraggio dei vicini salva l' appartamento | ladri messi in fuga e arrestati

In un episodio recente nella zona di piazzale delle Provincie, due ladri sono stati intercettati dai condomini mentre tentavano di svaligiare un appartamento. La pronta reazione dei vicini ha permesso di mettere in fuga i malintenzionati, che sono stati successivamente arrestati dalle forze dell'ordine. Questo episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e autorità per la sicurezza del quartiere.

Due ladri d'appartamento all'opera nella zona di piazzale delle Provincie. I banditi hanno puntato un appartamento da ripulire ma sono stati sorpresi dai condomini che li hanno messi in fuga. I malviventi, successivamente, sono stati arrestati dai carabinieri.Ecco come fanno i ladri a sapere che.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

