Ignazio La Russa si schiera con Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare il suo ruolo al Festival di Sanremo. Il presidente del Senato invita la Rai a riconsiderare la sua posizione, difendendo il comico e il suo modo di fare spettacolo. La decisione di Pucci ha fatto discutere, ma La Russa dice che lui fa ridere e merita di restare in pista.

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa si schiera al fianco di Andrea Pucci dopo la decisione di quest’ultimo di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo dopo le polemiche. La seconda carica dello Stato, che era già intervenuta sui social per chiedere al comico di ripensarci, ha fatto appello alla Rai affinché convinca Pucci a tornare sui suoi passi. A margine di un intervento, come riporta il Corriere della Sera, infatti, Ignazio La Russa ha dichiarato di conoscere il comico “da più di 30 anni, qui a Milano è conosciuto. Fa veramente ridere, se posso vado a vederlo, i suoi spettacoli a teatro sono sempre esauriti. 🔗 Leggi su Tpi.it

La Russa: "Andrea Pucci fa morire dal ridere, la Rai gli chieda di cambiare idea"

Ignazio La Russa si rivolge direttamente alla Rai e invita ufficialmente l’emittente a chiedere a Pucci di cambiare idea.

Ignazio La Russa ha deciso di sostenere Andrea Pucci, definendolo “divertente” e dicendo che parla come la gente a cena.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

