Ignazio La Russa sta con Andrea Pucci | Fa ridere parla come la gente a cena

Ignazio La Russa ha deciso di sostenere Andrea Pucci, definendolo “divertente” e dicendo che parla come la gente a cena. La Russa spiega che da oltre 30 anni si diverte con i suoi sketch e le sue battute, e anche questa volta non ha esitato a metterlo in luce. La loro amicizia va avanti da tempo, tra risate e complicità, e anche stavolta La Russa ha scelto di schierarsi pubblicamente al fianco del comico.

Ignazio La Russa sta con Andrea Pucci. Perché lo diverte «da più di 30 anni, qui a Milano è conosciuto. Fa veramente ridere, se posso vado a vederlo, i suoi spettacoli a teatro sono sempre esauriti. E non ha mai chiesto a me o ad altri favori». Dice che le critiche nei suoi confronti sono «preventive, non successive che ci possono stare, ma prima ancora che si sia esibito.». E secondo lui ha il solo torto «di piacere alla gente. In modo leggero, certo, un po' come si fa nei cabaret, ironizzando su luoghi comuni, su tutti, ma quasi mai politico, o cattivo. Fa morire dal ridere, parla come parla la gente a cena, di cose comuni, quelle che riguardano la vita di tutti noi.

