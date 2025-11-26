Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: l’ex ct ha motivato la formazione toscana in crisi, un discorso di quindici minuti per scuotere il gruppo. A 77 anni, Marcello Lippi ha deciso di rimettersi in gioco, anche se solo per un giorno e con un ruolo diverso da quello tecnico in senso stretto. L’ex allenatore della Juventus e Commissario Tecnico Campione del Mondo nel 2006 è sceso in campo, o meglio negli spogliatoi, per soccorrere moralmente il Viareggio, la squadra della sua città natale. La formazione toscana, che milita nel campionato di Eccellenza, sta attraversando un momento di profonda crisi di risultati e identità, avendo raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lippi torna allenatore per un giorno: Viareggio in crisi, l’ex ct scende negli spogliatoi e fa un discorso alla squadra! I dettagli