Lippi torna allenatore per un giorno | Viareggio in crisi l’ex ct scende negli spogliatoi e fa un discorso alla squadra! I dettagli
Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: l’ex ct ha motivato la formazione toscana in crisi, un discorso di quindici minuti per scuotere il gruppo. A 77 anni, Marcello Lippi ha deciso di rimettersi in gioco, anche se solo per un giorno e con un ruolo diverso da quello tecnico in senso stretto. L’ex allenatore della Juventus e Commissario Tecnico Campione del Mondo nel 2006 è sceso in campo, o meglio negli spogliatoi, per soccorrere moralmente il Viareggio, la squadra della sua città natale. La formazione toscana, che milita nel campionato di Eccellenza, sta attraversando un momento di profonda crisi di risultati e identità, avendo raccolto appena un punto nelle ultime quattro giornate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Alberto Urso torna a casa, nello studio di Amici che lo ha visto nascere come artista e vincere il talent show di Maria De Filippi nel 2019. - facebook.com Vai su Facebook
Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: il discorso in spogliatoio al Viareggio in crisi - L'ex ct campione del mondo in soccorso della squadra della sua città: un quarto d'ora di arringa insieme ai dirigenti del club. Da msn.com
Lippi torna (per poco) in panchina: il discorso da brividi al Viareggio - Il ct della Nazionale campione del mondo 2006, oggi 77enne, ha riassaporato le emozioni dello spogliatoio nella sua Viareggio. Lo riporta msn.com
Marcello Lippi: "Gattuso l'allenatore che mi assomiglia di più. Sa gestire e organizzare le squadre" - Una domanda a cui Marcello Lippi ha provato a rispondere tramite l'intervista a Tuttosport: "Domanda difficile, anche perché ammetto che anche io ... Scrive m.tuttomercatoweb.com