Milan-Lazio delirio post-partita | Allegri negli spogliatoi

La vittoria di misura contro la Lazio ha consegnato al Milan non solo tre punti fondamentali, ma anche la vetta solitaria della classifica assieme al Napoli d i Antonio Conte. Dietro all’1-0 di San Siro, però, c’è molto più di una semplice prestazione tecnica: c’è il lavoro psicologico orchestrato da Massimiliano Allegri, sempre attento a gestire i momenti chiave della stagione. Dopo l’euforia del trionfo nel derby contro l’Inter, il rischio di calo di tensione era alto. L’allenatore toscano, consapevole di questa possibile trappola, ha preparato la squadra sia durante la settimana di allenamenti a Milanello, sia nella gestione della partita stessa, mantenendo alta la concentrazione e la compattezza del gruppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

