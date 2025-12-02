Milan-Lazio delirio post-partita | Allegri negli spogliatoi
La vittoria di misura contro la Lazio ha consegnato al Milan non solo tre punti fondamentali, ma anche la vetta solitaria della classifica assieme al Napoli d i Antonio Conte. Dietro all’1-0 di San Siro, però, c’è molto più di una semplice prestazione tecnica: c’è il lavoro psicologico orchestrato da Massimiliano Allegri, sempre attento a gestire i momenti chiave della stagione. Dopo l’euforia del trionfo nel derby contro l’Inter, il rischio di calo di tensione era alto. L’allenatore toscano, consapevole di questa possibile trappola, ha preparato la squadra sia durante la settimana di allenamenti a Milanello, sia nella gestione della partita stessa, mantenendo alta la concentrazione e la compattezza del gruppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pulisic domani o mercoledì in gruppo: può esserci giovedì per Lazio-Milan Buone notizie per Massimiliano Allegri: oggi pomeriggio Christian Pulisic ha lavorato ancora a parte, ma domani o mercoledì l’americano tornerà a lavorare con i compagni. - facebook.com Vai su Facebook
Simonelli: "VAR Milan-Lazio? Scene che non fanno bene al calcio. Milan-Como a Perth, siamo in attesa" Vai su X
Lazio tartassata dagli arbitri, i tifosi si infuriano dopo il mancato rigore contro il Milan e chiedono giustizia - Arrabbiati e frustrati, i tifosi non gradiscono il silenzio assordante della Lazio di fronte all’ennesimo scempio: «Per noi parlano le immagini», il post ... Da ilmessaggero.it
Milan Lazio, Allegri nel post partita: «Confusione negli ultimi minuti. Dobbiamo mantenere umiltà, Leao può fare la differenza. Espulsione? Ecco cosa ho detto all’arbitro» - 0 a San Siro dai rossoneri soffermandosi anche sull’episodio finale Subito dopo la vittoria 1- Secondo calcionews24.com
Caos Milan-Lazio: il post del club biancoceleste e le richieste di Sarri - Non si placano le polemiche per il rigore non concesso nel finale del match. Da msn.com
Milan-Lazio, cosa ha detto Allegri all’arbitro: il retroscena sulla rissa finale - Allegri svela cosa ha detto all’arbitro Collu nell'incandescente epilogo di una partita che fino ad allora era stata assolutamente tranquilla. Lo riporta sport.virgilio.it
Milan Lazio, a San Siro per la continuità post derby ma occhio alla “maledizione” del pareggio. Il dato statistico - Milan Lazio, Allegri cerca il bis dopo il derby, ma i numeri storici predicono equilibrio: ecco il dato sui segni X L’attesa è finita: tutto è pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan- Secondo milannews24.com
Pavlovic espulso in Milan-Lazio: il post social dopo il rosso diretto - Così Strahinja Pavlovic dopo l'espulsione al 67' di Milan- corrieredellosport.it scrive