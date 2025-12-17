Dalla rigenerazione industriale al legno green | tre bandi per le imprese da 5 milioni euro

La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato tre nuovi bandi destinati alle imprese, con una dotazione complessiva di circa 5 milioni di euro. Queste linee contributive mirano a sostenere progetti di rigenerazione industriale e promuovere l’utilizzo del legno green, offrendo opportunità di sviluppo e innovazione per il tessuto imprenditoriale locale.

