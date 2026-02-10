La Regione punisce chi salta le visite | sanzioni in arrivo per le mancate disdette
La Regione sta per applicare sanzioni a chi non disdice le visite mediche prenotate. Dopo aver ridotto la validità delle ricette, ora si prepara a punire chi salta gli appuntamenti senza avvisare. Le nuove regole mirano a ridurre i vuoti in agenda e a far rispettare gli impegni presi dai pazienti.
Dopo la riduzione della validità delle ricette per visite ed esami, la Regione introduce ora misure più severe per le mancate disdette. Un fenomeno che “arreca un grave danno economico e di fruibilità del servizio per altri utenti che necessitano delle prestazioni”.L’obiettivo resta.🔗 Leggi su Romatoday.it
