Mercato Sampdoria giornata decisiva in arrivo | domani le visite di Esposito Mitoglou e Brunori! Le ultime
Domani si svolgeranno le visite mediche di Esposito, Mitoglou e Brunori, segnando una giornata importante per il mercato della Sampdoria. Questi passaggi rappresentano un passo fondamentale nelle trattative in corso, che potrebbero rafforzare la squadra per la stagione alle porte. Seguiremo con attenzione gli sviluppi di questa giornata, offrendo aggiornamenti sulle operazioni e sulle possibili conseguenze per il futuro della squadra.
Mercato Sampdoria: Esposito, Mitoglou e Brunori attesi domani per le visite mediche, ecco tutti i dettagli dell’operazione Il calciomercato della Sampdoria si accende all’improvviso, regalando entusiasmo alla tifoseria blucerchiata. Come riportato da Sky Sport Italia, la dirigenza ha messo a segno una serie di operazioni decisive per potenziare la rosa di Angelo Gregucci, che nelle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
