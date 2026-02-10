La rapina da film gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa

Una rapina a un portavalori tra Brindisi e Lecce si è trasformata in una scena da film. Durante la fuga, i sospetti hanno sparato contro i carabinieri, che hanno risposto con colpi di arma da fuoco. Alla fine, gli agenti sono riusciti a catturare due uomini, uno dei quali aveva un passato come paracadutista del reparto “Col Moschin”. La rapina si è conclusa con una colluttazione violenta, lasciando tutti sotto shock.

Una rapina a un portavalori tra Brindisi e Lecce si è trasformata in una drammatica colluttazione con i carabinieri, culminata nella cattura di due sospetti, uno dei quali ex paracadutista del reparto "Col Moschin". L'evento, avvenuto nella giornata di ieri, ha visto i malviventi aprire il fuoco contro una pattuglia dell'Arma durante un inseguimento ad alta velocità, con un carabiniere ricoverato in ospedale per fratture alle costole. La giornata di ieri, 9 febbraio 2026, è stata segnata da un audace assalto a un portavalori della ditta Battistolli lungo la Superstrada 613, arteria che collega Brindisi a Lecce.

