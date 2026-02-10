La rapina da film gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall' alto

Una rapina violenta si è svolta lungo la Superstrada 613, con i banditi che hanno aperto il fuoco contro i carabinieri durante la fuga. Gli agenti hanno risposto agli spari e sono riusciti a catturare i malviventi, che sono stati ripresi dall’alto mentre cercavano di scappare. Alla fine, la scena si è conclusa con un’esplosione di colpi e una corsa contro il tempo per mettere le mani sui responsabili. Il brigadiere Paternello ha spiegato i dettagli delle operazioni e dei momenti più tesi di questa

