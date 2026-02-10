La rapina da film gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall' alto
Una rapina violenta si è svolta lungo la Superstrada 613, con i banditi che hanno aperto il fuoco contro i carabinieri durante la fuga. Gli agenti hanno risposto agli spari e sono riusciti a catturare i malviventi, che sono stati ripresi dall’alto mentre cercavano di scappare. Alla fine, la scena si è conclusa con un’esplosione di colpi e una corsa contro il tempo per mettere le mani sui responsabili. Il brigadiere Paternello ha spiegato i dettagli delle operazioni e dei momenti più tesi di questa
Al termine di una giornata drammatica, di suspence e colpi di scena, ai microfoni dei giornalisti il brigadiere dell'Arma dei carabinieri Massimiliano Paternello ha spiegato le fasi successive alla rapina a un portavalori della ditta Battistolli compiuto lungo la Superstrada 613 che collega.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Superstrada 613
Alt ignorato e fuga ad alta velocità: auto si schianta durante l'inseguimento da film, un arresto e un uomo in fuga
Nella notte tra sabato e domenica, un inseguimento tra forze dell'ordine e un'auto in fuga ha trasformato le strade tra il Riminese e il Cesenate in un palcoscenico da film.
Portavalori, commando braccato: la fuga a piedi nelle campagne e l'inseguimento dei carabinieri. La cattura di due banditi
I carabinieri di Lecce hanno catturato due banditi di Foggia, coinvolti in un assalto a un portavalori sulla superstrada questa mattina.
Ultime notizie su Superstrada 613
Argomenti discussi: Il video di una rapina da film a un portavalori, in Puglia; La rapina da film, gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall'alto - FoggiaToday; Provocante: una rapina al femminile nelle viscere di Reno su Paramount+; Anziana derubata con la truffa delle monete. Ladri in fuga speronano pattuglia: inseguimento da film a Roma.
Il video di una rapina da film a un portavalori, in PugliaLunedì mattina c’è stara una rapina un furgone portavalori sulla strada statale che collega Brindisi e Lecce: sui social circola un video abbastanza impressionante, che mostra l’assalto compiuto da al ... ilpost.it
Arrestati 2 degli assaltatori, scene da film in Puglia ma senza bottinoLECCE – Svolta immediata nelle indagini sull'assalto armato avvenuto questa mattina, 9 febbraio 2026, lungo la strada statale 613 che collega Lecce a ... ilsipontino.net
Il video di una rapina da film a un portavalori, in Puglia x.com
Sembra la scena di un film, ma è la realtà Le immagini video della rapina facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.