La questura sospende la licenza del locale da ballo del centro di Arezzo

La questura di Arezzo ha deciso di sospendere per 30 giorni la licenza del locale di ballo Class 125, nel centro della città. La decisione arriva dopo controlli e alcune irregolarità riscontrate. Il locale resterà chiuso fino alla fine del periodo di sospensione, creando disagi tra i clienti abituali. La proprietà del locale annuncia di voler presentare ricorso contro la misura.

La questura di Arezzo ha sospeso per 30 giorni la licenza dell'attività di locale di pubblico intrattenimento al Class 125. Le forze dell'ordine insieme ai vigli del fuoco hanno compiuto gli ultimi accertamenti e così è stato emesso il decreto di sospensione firmato dal questore Cristiano Tatarelli. A determinare questo provvedimento, secondo quanto reso noto dalla Prefettura che coordina i controlli, sono stati sia episodi di turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia anomalie strutturali riscontrate nel controllo congiunto effettuato nel locale. Il Class, unico locale da ballo del centro storico di Arezzo, chiuso da 8 giorni anticipatamente per decisione del gestore, si trova in fondo a via Madonna dle Prato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

