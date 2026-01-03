Strage di Crans-Montana indagati i gestori del locale | Non avevano la licenza per il ballo

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata una tragedia che ha causato almeno 40 vittime e oltre 120 feriti, tra cui 14 italiani. Le autorità hanno avviato indagini sui gestori del locale coinvolto, sospettando la mancanza di licenza per il ballo. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle normative di sicurezza nelle strutture pubbliche.

La strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha lasciato un bilancio drammatico: almeno 40 morti e circa 121 feriti, di cui 14 italiani. Tra i ricoverati, una 15enne è stata trasferita oggi all’ospedale Niguarda di Milano. Le autorità cantonali indagano per omicidio colposo, lesioni e incendio colposo i gestori del locale Le Constellation, teatro della tragedia. Le fiamme sarebbero divampate dalle candele scintillanti sulle bottiglie di champagne, creando un flashover che ha trasformato il bar in una trappola mortale. I proprietari, Jacques Moretti e Jessica Maric, sostengono che “tutto era nella norma”, ma la Procura sta valutando il rispetto di tutte le norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

