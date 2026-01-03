La visura del bar Le Constellation di Crans-Montana conferma che il locale non possedeva la licenza per svolgere attività di locale da ballo. Questa informazione, resa nota il 3 gennaio 2026, chiarisce la natura delle autorizzazioni rilasciate e sottolinea l'importanza di rispettare le normative locali per l'apertura e la gestione di esercizi pubblici.

Crans-Montana (Svizzera), 3 gennaio 2026 – "Il locale Le Constellation non aveva la licenza da ballo”. Ad affermarlo sono i cronisti dell’agenzia Agi che hanno avuto modo di consultare la visura del bar dove nella notte di Capodanno si è scatenato l’inferno e che ha causato 40 morti e 121 feriti (di cui molti in gravissime condizioni). Crans-Montana, il bar Constellation coperto da teloni Tra i temi cruciali dell'inchiesta sul rogo di Capodanno c'è infatti la gestione del disco bar 'Le Costellation'. In particolare in queste ore la domanda è se Jacques Moretti e Jessica Maric, i coniugi proprietari, avessero i titoli necessari per amministrarlo come un locale anche da ballo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Constellation “non aveva la licenza di locale da ballo”. Cosa dice la visura del bar di Crans-Montana

