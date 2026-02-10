La protesta di un gruppo di famiglie | Qua lo scuolabus è assai più caro

Un gruppo di sei famiglie di Castelnuovo Magra protesta contro l’aumento dei costi dello scuolabus. Le famiglie si sono ritrovate davanti al Comune, lamentando che il servizio è diventato troppo caro, soprattutto dopo l’introduzione dell’ora aggiuntiva di ginnastica. La protesta arriva dopo che ai figli non è stato possibile usare lo scuolabus per due giorni a settimana. Le famiglie si sono dette deluse dalla soluzione proposta dall’amministrazione, che non ha trovato accordo con le loro richieste.

Castelnuovo Magra (La Spezia), 10 febbraio 2026 – Non hanno gradito la ’soluzione’ ideata dal Comune le sei famiglie che avevano protestato per l’impossibilità dei figli di usufruire dello scuolabus per due giorni la settimana a causa dell’ora aggiuntiva di ginnastica. L’amministrazione, considerato che l’ora di lezione aggiuntiva è dalle 12 alle 13, e che gli orari dello scuolabus sono le 12, le 12.30 e le 13.45, ha proposto di utilizzare la mensa scolastica due giorni alla settimana per poi prendere lo scuolabus delle 13.45. Le famiglie, con una lettera aperta alla sindaca, Katia Cecchinelli, fanno una controproposta: «Chiediamo che, in assenza di una vostra soluzione organizzativa (per noi comprensibile), venga applicata una riduzione della tariffa annuale dello scuolabus proporzionale alle corse non effettuate, come atto di correttezza amministrativa». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Approfondimenti su Castelnuovo Magra

