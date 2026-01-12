Scuolabus il Tar blocca Chioggia | esplode la protesta a Conche

Il Tar ha bloccato temporaneamente il transito degli scuolabus a Chioggia, suscitando reazioni nella comunità di Conche. La disputa tra Chioggia e Codevigo riguarda le modalità di accesso e circolazione dei mezzi scolastici, evidenziando tensioni e preoccupazioni sulla gestione del servizio e sulla sicurezza dei bambini. La vicenda continua a essere al centro del dibattito pubblico e delle decisioni amministrative.

