Scuolabus il Tar blocca Chioggia | esplode la protesta a Conche

12 gen 2026

Il Tar ha bloccato temporaneamente il transito degli scuolabus a Chioggia, suscitando reazioni nella comunità di Conche. La disputa tra Chioggia e Codevigo riguarda le modalità di accesso e circolazione dei mezzi scolastici, evidenziando tensioni e preoccupazioni sulla gestione del servizio e sulla sicurezza dei bambini. La vicenda continua a essere al centro del dibattito pubblico e delle decisioni amministrative.

Il contenzioso tra Chioggia e Codevigo sul transito degli scuolabus torna al centro del dibattito, con effetti che vanno ben oltre le aule giudiziarie. Il Tar ha infatti congelato l’ultimo tentativo dell’amministrazione chioggiotta di ripristinare il passaggio dei pulmini diretti alle scuole di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

