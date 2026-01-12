Scuolabus il Tar blocca Chioggia | esplode la protesta delle famiglie di Conche di Codevigo

Da padovaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tar ha bloccato temporaneamente il passaggio degli scuolabus a Chioggia, suscitando la reazione delle famiglie di Conche di Codevigo. La vicenda riguarda il contenzioso tra i due comuni sul transito dei mezzi scolastici, un tema che coinvolge questioni di sicurezza, mobilità e servizi pubblici. La decisione giudiziaria apre un nuovo capitolo nel confronto tra le comunità interessate, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni condivise.

Il contenzioso tra Chioggia e Codevigo sul transito degli scuolabus torna al centro del dibattito, con effetti che vanno ben oltre le aule giudiziarie. Il Tar ha infatti congelato l’ultimo tentativo dell’amministrazione chioggiotta di ripristinare il passaggio dei pulmini diretti alle scuole di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Leggi anche: Como, trova la sua bici danneggiata e per protesta blocca il traffico con delle transenne

Leggi anche: Shein apre a Parigi, esplode la protesta. Lo scandalo delle bambole, l’impennata di clienti e la mossa di Lecornu

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.