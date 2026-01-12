Scuolabus il Tar blocca Chioggia | esplode la protesta delle famiglie di Conche di Codevigo
Il Tar ha bloccato temporaneamente il passaggio degli scuolabus a Chioggia, suscitando la reazione delle famiglie di Conche di Codevigo. La vicenda riguarda il contenzioso tra i due comuni sul transito dei mezzi scolastici, un tema che coinvolge questioni di sicurezza, mobilità e servizi pubblici. La decisione giudiziaria apre un nuovo capitolo nel confronto tra le comunità interessate, evidenziando l’importanza di trovare soluzioni condivise.
Il contenzioso tra Chioggia e Codevigo sul transito degli scuolabus torna al centro del dibattito, con effetti che vanno ben oltre le aule giudiziarie. Il Tar ha infatti congelato l’ultimo tentativo dell’amministrazione chioggiotta di ripristinare il passaggio dei pulmini diretti alle scuole di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Como, trova la sua bici danneggiata e per protesta blocca il traffico con delle transenne
Leggi anche: Shein apre a Parigi, esplode la protesta. Lo scandalo delle bambole, l’impennata di clienti e la mossa di Lecornu
L'incidente nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026 a Breda Cisoni di Sabbioneta: https://primadituttomantova.it/cronaca/scende-dallo-scuolabus-e-attraversa-la-strada-bambino-i-7-anni-investito-sotto-gli-occhi-dei-genitori/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.