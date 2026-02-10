Clelia Ditano muore cadendo per 10 metri nel vano ascensore | chiuse le indagini 4 indagati per omicidio colposo

La procura di Brindisi ha chiuso le indagini sulla morte di Clelia Ditano, la ragazza di 25 anni morta dopo essere caduta da un’altezza di oltre 10 metri nel vano dell’ascensore della palazzina di Fasano dove viveva con i genitori. Quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende di capire cosa abbia causato il tragico incidente.

La procura di Brindisi ha chiuso le indagini sulla morte di Clelia Ditano, la 25enne precipitata per oltre 10 metri dal vano ascensore della palazzina dove abitava con i genitori in via Piave a Fasano. Ci sono quattro indagati: dovranno difendersi dall'accusa di omicidio colposo in concorso. Secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica sull'impianto dell'ascensore effettuata lo scorso luglio, una manomissione esterna, di tipo meccanico o elettrico, ha causato un'alterazione dei sistemi. Si tratta dell'amministratore di condominio, del legale rappresentante della ditta che si è occupata della manutenzione e di due tecnici. L'episodio in cui perse la vita la 25enne Clelia Ditano risale. La pm Livia Orlando della Procura di Brindisi ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini alle 4 persone indagate per la morte di Clelia Ditano, la 25enne di Fasano morta dopo essere caduta nel vano dell'ascensore di una palazzina in via Saragat.

