Addio a Sophie Kinsella autrice di I love shopping | si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello

Open.online | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia lo ha annunciato nella mattina del 10 dicembre con un messaggio diffuso sui social: Sophie Kinsella è morta, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. L’autrice britannica, il cui vero nome era Madeleine Sophie Wickham, si è spenta «serenamente», circondata dai suoi affetti più stretti. «Non riusciamo a immaginare la vita senza la sua luce», scrivono i familiari nel post pubblicato su Instagram, dove ricordano la sua «gratitudine infinita» nonostante la lunga malattia affrontata «con un coraggio inimmaginabile». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter) Chi era Sophie Kinsella. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

addio sophie kinsella autriceSophie Kinsella è morta, addio all’autrice del romanzo cult ‘I love shopping’ - Il toccante post sui social della scrittrice: “Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore” ... Secondo quotidiano.net