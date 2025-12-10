Addio a Sophie Kinsella autrice di I love shopping | si è spenta a 55 anni dopo aver lottato contro un tumore al cervello

La famiglia lo ha annunciato nella mattina del 10 dicembre con un messaggio diffuso sui social: Sophie Kinsella è morta, due giorni prima del suo 56esimo compleanno. L’autrice britannica, il cui vero nome era Madeleine Sophie Wickham, si è spenta «serenamente», circondata dai suoi affetti più stretti. «Non riusciamo a immaginare la vita senza la sua luce», scrivono i familiari nel post pubblicato su Instagram, dove ricordano la sua «gratitudine infinita» nonostante la lunga malattia affrontata «con un coraggio inimmaginabile». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter) Chi era Sophie Kinsella. 🔗 Leggi su Open.online