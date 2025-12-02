Lavinia non ce l' ha fatta addio alla piccola di tre anni
Non ce l'ha fatta la piccola Lavinia, la bimba di tre anni di Bari affetta da un tumore maligno al cervello per la quale, qualche mese fa, i genitori avevano lanciato una raccolta fondi per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
