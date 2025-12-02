Lavinia non ce l' ha fatta addio alla piccola di tre anni

Non ce l'ha fatta la piccola Lavinia, la bimba di tre anni di Bari affetta da un tumore maligno al cervello per la quale, qualche mese fa, i genitori avevano lanciato una raccolta fondi per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

lavinia ce ha fattaLavinia non ce l'ha fatta, addio alla piccola di tre anni - Non ce l'ha fatta la piccola Lavinia, la bimba di tre anni di Bari affetta da un tumore maligno al cervello per la quale, qualche mese fa, i genitori avevano lanciato una raccolta fondi ... Segnala quotidianodipuglia.it

lavinia ce ha fattaBari piange Lavinia, la bimba di 3 anni vittima di un tumore al cervello - Era un tentativo disperato, dopo che le cure tradizionali non avevano dato risultati, per salvare la sua vita. Secondo giornaledipuglia.com

