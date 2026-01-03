Anna Tatangelo mamma bis | è nata la piccola Beatrice

Da dayitalianews.com 3 gen 2026

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: è nata la piccola Beatrice. La cantante e il partner hanno accolto con gioia questa nuova arrivata nella loro famiglia. L'annuncio, condiviso con i fan, conferma il lieto evento e il proseguimento della loro vita insieme. Per aggiornamenti e notizie, continua a seguire DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fiocco rosa per la cantante. Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta. Nella mattinata del 3 gennaio l’artista ha dato alla luce Beatrice, la bambina nata dalla relazione con il compagno Giacomo Buttaroni. Per la cantante si tratta di un momento di grande gioia, che arricchisce ulteriormente la sua vita familiare. Una famiglia che cresce. Anna Tatangelo è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla precedente relazione con Gigi D’Alessio. Con l’arrivo di Beatrice, la cantante apre un nuovo capitolo personale, segnato da equilibrio e serenità accanto al suo attuale compagno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

anna tatangelo mamma bis 232 nata la piccola beatrice

© Dayitalianews.com - Anna Tatangelo mamma bis: è nata la piccola Beatrice

