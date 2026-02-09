Bambina di due anni morta in casa | Aveva lividi sul corpo Per la mamma era caduta dalle scale sarà disposta l' autopsia

Un dramma scuote Bordighera, dove una bambina di due anni è stata trovata senza vita in casa. La mamma dice che la piccola è caduta dalle scale, ma i lividi sul corpo hanno portato gli investigatori a sospettare altro. Nei prossimi giorni si deciderà se fare l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove una bambina di appena due anni è morta nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento: sul posto sono intervenuti il 118 e la Croce Rossa di Bordighera, ma nonostante i tentativi dei sanitari, per la piccola non c'era più niente da fare. Sulle cause indagano i carabinieri su delega della procura. Tra le prime ipotesi, scrive Repubblica, la causa del decesso potrebbe essere un arresto cardiocircolatorio. Aveva lividi sul corpo Il corpicno della bimba potrebbe essere sottoposto ad autopsia: sul cadavere il medico legale avrebbe riscontrato alcune ecchimosi. 🔗 Leggi su Leggo.it

Una bambina di soli due anni è stata trovata morta nella sua casa a Bordighera.

