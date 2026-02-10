La pattinatrice giapponese Kaori Sakamoto ha catturato ancora una volta l’attenzione, questa volta con un video che fa il giro dei social. La campionessa, in gara per l’oro, si mostra fuori dalla pista con una mascotte di Milano Cortina 2026, sorridendo e condividendo un momento semplice e affettuoso. I fan apprezzano il suo lato più spontaneo, che si aggiunge alla sua eleganza e ai risultati impressionanti sul ghiaccio.

N on solo eleganza sul ghiaccio e medaglie da record: Kaori Sakamoto mostra anche un lato giocoso, dolce e irresistibile. La pattinatrice giapponese, pronta a gareggiare per l’oro nell’ individuale di pattinaggio artistico, ha conquistato i fan su Instagram con una serie di video teneri e divertenti insieme alla mascotte ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, uno dei due ermellini più famosi del momento: Tina. Victory Selfie: gli autoscatti vincenti a Milano Cortina 2026. guarda le foto Il lato giocoso e irresistibile dell’imperatrice dei ghiacci. La 25enne, tre volte campionessa del mondo e bronzo a Beijing 2022, sta vivendo le sue ultime Olimpiadi con grazia, forza, carisma e un sorriso contagioso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La pattinatrice giapponese, in gara per l'oro, conquista i fan anche fuori dalla pista con un video dolcissimo insieme alla mascotte ufficiale di Milano Cortina 2026

