Milano-Cortina 2026 al Villaggio anche i preservativi olimpici La pattinatrice Olivia Smart | Trovati

Al Villaggio degli atleti di Milano, nel quartiere di Porta Romana, ci sono anche i preservativi olimpici. La pattinatrice Olivia Smart conferma di averli trovati, come ogni anno. Non sono mancate le scorte di prodotti utili per gli atleti, pronti a sostenere le esigenze di chi si prepara a affrontare i giorni delle competizioni.

Milano, 8 febbraio 2026 – Preservativi e assorbenti ‘olimpici’. Come da tradizione, i due utilissimi prodotti non mancano al Villaggio degli atleti, nell’area di Porta Romana, in via Lorenzin a Milano. A svelarlo è stata la pattinatrice sul ghiaccio Olivia Smart, portabandiera della Spagna alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina allo stadio San Siro. “Per chiunque si stia chiedendo dei preservativi olimpici, io li ho trovati”, ha detto l'atleta in un video postato sui social, inquadrando poi gli assorbenti e i preservativi 'brandizzati' dai Giochi e con il logo della Regione Lombardia. Milano-Cortina 2026, al Villaggio anche i preservativi olimpici Il suo video è stato rilanciato sui social anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana: "Sì, nel Villaggio Olimpico forniamo gratuitamente profilattici agli atleti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La pattinatrice Olivia Smart ha condiviso un video su TikTok in cui rivela di aver trovato i preservativi nel Villaggio Olimpico.

